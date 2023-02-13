Благодаря рейдам по торговым точкам в ДНР удалось снизить стоимость продуктов питания

К участию в заседаниях Штаба привлекли производителей и оптовиков. Фото: Елена Лебедева

В Донецкой Народной Республике продолжаются рейды по торговым сетям. Благодаря этому удалось снизить цены на куриные яйца, молочную продукцию и другие продукты питания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

— Рейдовые мероприятия с целью мониторинга цен в крупных торговых сетях Республики показали снижение цен на ряд продуктов питания, в том числе на молочную продукцию, яйца куриные. На питьевую воду в большинстве точек выдерживается рекомендованная цена 3,5 руб./литр. Сезонное повышение среднего уровня цен наблюдается на огурцы (22%), помидоры (5%), лук (7%), — рассказал Денис Пушилин.

Лидер Республики подчеркнул, что к участию в заседания Межведомственного штаба по ценообразования привлечены крупные предприятия оптовой торговли и производители продуктов питания.

— Это позволит субъектам хозяйствования в оперативном режиме вырабатывать приемлемую ценовую политику, — отметил врио Главы ДНР.

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