Шесть человек пострадали в результате ДТП в Антраците

Шесть человек получили травмы в результате аварии. Фото: МВД ЛНР

В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в Антраците шесть человек получили травмы и ушибы. Двух человек госпитализировали городские клиники Антрацита и Красного Луча. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ЛНР.

— В Антраците гражданин 1960 года рождения, управляя автомобилем «ЗАЗ-Daewoo», не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Hyundai Elantra», за рулем которого находился гражданин 1996 года рождения. Водитель и одна из пассажирок «ЗАЗ-Daewoo» доставлены в городские клиники Антрацита и Красного Луча, — отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что остальным пассажирам двух легковых автомобилей была оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались. Также в Министерстве внутренних дел добавили, что сейчас по факту ДТП проводится дальнейшая проверка.

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