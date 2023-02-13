В новых субъектах РФ с 1 марта начнут действовать российские стандарты соцзащиты

Жители новых регионов России будет иметь те же соцгарантии, что и остальные граждане страны

С 1 марта 2023 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях начнут действовать российские стандарты социальной защиты. Для этого Государственной Думой России уже принято 18 законов в целях интеграции новых регионов. Об этом рассказал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— За 30 лет от так и не состоявшегося украинского государства люди не смогли получить достаточные социальные гарантии. А что касается жителей Донбасса — они их были лишены Вопрос формирования единого правового поля — приоритет в работе. Государственной Думой уже принято 18 законов в целях интеграции новых регионов. 20 законопроектов находятся на рассмотрении, — подчеркнул Володин.

Председатель Государственной Думы подчеркнул, что в случае с Крымом и Севастополем пришлось принять порядка 70 законов, чтобы интегрировать субъекты в единое правовое пространство

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