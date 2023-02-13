За сутки ВФУ ранили в ЛНР восемь мирных жителей, один человек погиб

Восемь человек в ЛНР за сутки получили ранения. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Луганской Народной Республики. Всего по территории ЛНР было выпущено 11 ракет из реактивной системы залпового огня «HIMARS», одна ракета из тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также артиллерийские снаряды 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 9 мирных жителей, из которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в том числе 1 ребенок. Разрушено и повреждено 15 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры, — заявили в СЦКК.

За прошедшие сутки украинские боевики открывали огонь по населенным пунктам Кременная, Лисичанск, Первомайск, Покровское, Писаревка и Новодружеск.

Напомним, что в ДНР за сутки обстрелам подверглись четыре населенных пункта. Ранение получил один мирный житель в Александровке.

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