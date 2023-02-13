В ДНР ремонтируют мост, поврежденный в 2014 году

Этим мостом в Тельмановском районе Республики не пользовались с 2014 года. Фото: Хоценко/ТГ

В Донецкой Народной Республике восстанавливают мост, поврежденный боевыми действиями со стороны вооруженных формирований Украины в 2014 году. Уже летом 2023 года по мосту планируют открыть движение. Об этом рассказал председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

— Продолжаются работы по ремонту моста, который свяжет населенные пункты двух сельских администраций Тельмановского района — Староигнатьевской и Староласпинской. После демонтажа разрушенных конструкций специалисты обустроили подход к мосту на правом берегу и установили пролетные строения, — отметил председатель Правительства.

Виталий Хоценко добавил, что автомобильное движение по мосту возобновят летом 2023 года. Всего за прошлый год в Донецкой Народной Республике открыто автомобильное движение по 7 мостам, 5 из них — на дорогах общего пользования.

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