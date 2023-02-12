«Ситуация обнадеживает»: Денис Пушилин побывал на передовых позициях под Красногоровкой и Угледаром

Глава региона встретился с украинскими военнопленными - те рассказали, как их обмануло собственное командование. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин совместно с президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным в очередной раз посетил воинские подразделения Республики. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в этот раз побывал в подразделении имени 383-й Шахтерской дивизии, которой командует Костя Шахтер. Бойцы находятся на Угледарском направлении. Затем посетил 114-ю бригаду, где командир Илья Малой. Эти парни продвигаются в направлении Красногоровки.

- Доложили о ситуации, она обнадеживает, - отметил Денис Пушилин.

Сообщается также, что руководитель Республики пообщался с украинскими военнопленными - это добровольцы из подразделений территориальной обороны Полтавы. Те рассказали, как их обмануло собственное командование.

- Понятно, что сейчас они могут вводить в заблуждение, но то, что они поняли, что незачем было приходить с оружием на нашу землю, - это точно, - заметил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Эвакуация жителей Угледара, ситуация под Артемовском и новый водовод в ДНР: Главные заявления Дениса Пушилина на встрече с журналистами в Москве

Руководитель Республики также рассказал о планах по восстановлению Соледара и национализации имущества украинских олигархов (подробнее)