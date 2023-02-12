В Мариуполе планируют развивать водные виды спорта

Столице Приазовья всячески помогают с восстановлением и развитием различных сфер жизнедеятельности
Фото: Александр КОЦ
В Мариуполе побывала крупная делегация из города-побратима - Санкт-Петербурга. Обсуждались темы развития спорта, образования и культуры. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Моргун.
Он уточнил, что председатель олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев вышел с предложением рассмотреть потенциал Мариуполя как приморского города с хорошо развитыми водными видами спорта.
- В частности, речь идет о гребно-парусном спорте, - проинформировал мэр.
По словам Моргуна, в этом плане Мариуполь может смело рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Морской академии имени адмирала Сенявина.
Сообщается также, что стороны говорили про возможность для талантливых мариупольцев обучаться актерскому мастерству и режиссуре в Санкт-Петербурге. Пришли к соглашению, что Российский государственный институт сценических искусств возьмет на учебу по актерскому мастерству 12 жителей Республики, а на режиссерский курс - еще четверо человек.
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