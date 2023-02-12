Ребенок и двое взрослых погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика под Волновахой

Трагедия произошла на пересечении трассы Волноваха - Тельманово и автодороги в направлении села Рыбинское. Фото: mchs-lnr.su

Под Волновахой произошло крупное ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовой машиной погибли трое людей, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла на пересечении трассы Волноваха - Тельманово и автодороги в направлении села Рыбинское. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и грузовой автомобиль МАЗ.

- В результате ДТП два человека погибли взрослых и один ребенок девяти лет, - проинформировали в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий - на территории Республики наблюдается снегопад. Чтобы избежать аварий, шоферов просят соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал между машинами, помнить про снежный накат и гололед. Особую бдительность следует проявлять на перекрестках, спусках и подъемах, закруглениях и продуваемых участках дорог.

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