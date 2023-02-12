В ДНР заявили, что снижение цены на питьевую воду не должно отразиться на ее качестве

Рустам Мингазов провел встречу с директором Фонда развития промышленности Сергеем Власовым. Фото: ТГ/Мингазов
В ДНР власти намерены поддержать бизнес, чтобы снижение цены на питьевую воду не отразилось негативно на самих предприятиях-производителях и на качестве их товара. Об этом заявил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.
Он отметил, что сегодня провел встречу с директором Фонда развития промышленности Сергеем Власовым, в ходе которой обсуждались возможности дальнейшего снижения отпускной цены на заводах-производителях и увеличения заработка точек продаж воды.
- Был предложен механизм поддержки в виде целевого займа, но после доработки придумали и альтернативные варианты, - проинформировал Мингазов.
Какие именно варианты рассматривались, вице-премьер пообещал озвучить после доклада главе правительства Республики.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в первый же день проверки выявили нарушителей, завысивших цену продажи питьевой воды на разлив. Завышенные цены на воду были обнаружены в одном из магазинов города Моспино.
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