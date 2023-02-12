Военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко сообщил о восстановлении доступа к своему телеграм-каналу

Марочко пригласил всех тех, кто покинул канал из-за действий злоумышленников, возвращаться обратно. Фото: ЛИЦ

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко восстановил доступ к своему телеграм-каналу, который был ранее взломан злоумышленниками.

- Канал @marochkolive, который был похищен злоумышленниками 11 февраля 2023 года, благодаря высококлассным специалистам с техподдержки Telegram, а также отзывчивым людям, которые помогли обратить внимание на проблему, полностью под моим контролем, - заявил офицер.

По словам Марочко, весь контент, опубликованный мошенниками, был удален. Военный эксперт пригласил всех тех, кто покинул канал из-за действий злоумышленников, возвращаться обратно.

- Эксклюзивную и интересную информацию обещаю, - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что телеграм-канал офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на который подписаны более 30 тысяч человек, взломали неизвестные. Как выяснилось, взлом был осуществлен с аккаунта, что зарегистрирован на номер польского оператора.

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