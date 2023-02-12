Жителям ДНР предлагают выбрать название для нового перинатального центра

Строительство перинатального центра в Донецке продвигается по графику. Фото: ТГ/Хоценко

Строительство нового перинатального центра в Донецке идет по запланированному графику. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Премьер Республики предложил дончанам не оставаться сторонними наблюдателями, а внести свою лепту в создание медучреждения, дав ему красивое и звучное название.

- И пока строители качественно выполняют свою работу, предлагаю жителям ДНР включиться в процесс выбора названия для нового медучреждения, - написал он.

Чиновник уточнил, что процесс выбора пройдет в интернет-формате. Свои предложения дончане могут прислать в специальный телеграм-канал @pr_dnr. Десятого марта будут подведены первые итоги.

Напомним, ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о начале возведения в Донецке перинатального центра по поручению президента России Владимира Путина. Этот центр позволит оказывать узкоспециализированную помощь беременным, у кого самая сложная патология, и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов.

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