На территорию ЛНР надвигается сильный снегопад

Такие погодные условия обусловлены влиянием поля пониженного давления Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганске и местами по территории ЛНР ожидается сильный снегопад. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- 12 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается сильный снег, - проинформировали там.

Синоптики уточняют, что такие погодные условия обусловлены влиянием поля пониженного давления. Температура воздуха составит 1-3ºС тепла. На дорогах ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

Тем временем в Донецке для ликвидации последствий непогоды ночью 12 февраля вывели на автомобильные дороги 14 единиц специальной коммунальной техники. Как сообщили в администрации города, для ликвидации последствий непогоды коммунальщики использовали 17 тонн технической соли. Противогололедной смесью были обработаны 149,41 километра дорог.

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