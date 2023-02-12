Неизвестные взломали телеграм-канал офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко с польского номера

Перехват осуществили с помощью вредоносного софта, который был замаскирован под текстовый документ и отправлен через бот обратной связи Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Телеграм-канал офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на который подписаны более 30 тысяч человек, взломали неизвестные. Восстановить доступ к нему пока не удалось. Как выяснилось, взлом осуществили с аккаунта, что зарегистрирован на номер польского оператора.

По словам офицера, первичный анализ способа взлома его ресурса показал, что перехват осуществили с помощью вредоносного софта, который был замаскирован под текстовый документ и отправлен через бот обратной связи.

- Аккаунт, с которого был отправлен вирус, был зарегистрирован на номер польского оператора и впоследствии был удален, - рассказал Марочко.

Подполковник также отметил, что злоумышленники создали гибридный троянский вирус, обходящий все виды защиты, в том числе двухэтапную аутентификацию. Вирус блокирует все попытки законного владельца восстановить доступ к каналу.

- Также с целью блокировки попыток возвращения доступа к каналу номер телефона, к которому был привязан аккаунт администратора канала, не был отвязан, а переведен на другое устройство и в автоматическом режиме с помощью специальной программы постоянно делает запросы на вход в web.telegram, тем самым превышает допустимое количество запросов и блокируется сервисом на сутки. По истечении суток действие вредоносного софта возобновляется, - пояснил он.

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