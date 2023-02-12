Защитники ДНР, раненые в боях, пройдут двухнедельную реабилитацию в Ростовской области

Раненых военнослужащих принимают на отдых и лечение в российских санаториях. Фото: veshensky.ru

Военнослужащие пройдут двухнедельную реабилитацию в одном из таганрогских санаториев

Группа военнослужащих ДНР, получивших ранения в боях, отправилась на оздоровительный отдых в Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

Там уточнили, что защитники Республики пройдут двухнедельную реабилитацию после полученных тяжелых ранений и контузий в одном из санаториев Таганрога.

- В период с 12 по 25 февраля при содействии Русского центра 10 военнослужащих ДНР пройдут санаторно-курортное лечение и восстановление после тяжелых увечий в Ростовской области, - рассказали в организации.

Сообщается также, что помощь в организации поездки оказали представители московской региональной общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-центр».

Напомним, Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка поспособствует отправке на лечение и реабилитацию детей Донбасса с редкими заболеваниями. Мария Львова-Белова в пятый раз приезжает в Донбасс решать проблемы детей и каждый раз не с пустыми руками.

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