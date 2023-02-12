За сутки на территории ДНР под обстрелами погиб один и были ранены четыре мирных жителя

Последствия обстрела микрорайона Петровский машзавод. Фото: ТГ/Кулемзин
За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР более тридцати раз, выпустив в ее направлении 155 боеприпасов. Обстрелы совершались противником из РСЗО «Himars» и «Град», 155-мм артиллерии и минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Там уточнили, что под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, включая Донецк, Макеевку, Моспино Майорск, Горловку и Ясиноватую.
Жертвами обстрелов оказались пять человек. Все они - из густонаселенного прифронтового района Донецка.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Петровском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.
Сообщается также, что обстрелами повреждены 4 дома и 3 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.
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