Уточняется и предполагаемое место расположения базы - местный судостроительный завод. Фото: ТГ/Кулемзин

В Мариуполе может появиться база Черноморского флота России. О такой возможности высказался глава администрации города Олег Моргун, сообщают «РИА Новости».

Уточняется и предполагаемое место расположения базы.

- Будет база Черноморского флота на судоремонтном заводе, - сказал градоначальник журналистам.

По словам мэра, на предприятии сохранилось много всего необходимого - есть даже станки, в том числе 12-метровые, которые точат валы.

- Даже это сохранили ребята, смазали, - рассказал Моргун.

Мэр добавил, что были осмотрены уже все административные здания завода и пирсы.

- Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР восстановят работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. К этой задаче власти намерены подойти комплексно. Для региона действительно очень важно воссоздать тот потенциал, которым он обладал и который у него остается.

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