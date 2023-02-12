Денис Пушилин: «Теперь Донбасс с Россией неделимое целое, мы продолжаем путь восстановления исторической справедливости»

Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Знание истории и понимание причинно-следственной связи произошедших событий позволило народу Донбасса не сбиться с пути и вернуться домой - в Россию. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил земляков со 105-й годовщиной со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики.

Он напомнил, что еще в прошлом году в этот же самый день написал, что справедливость начинает восстанавливаться. За это время в регионе произошло много важнейших событий.

- Теперь Донбасс с Россией единое неделимое целое, и мы вместе продолжаем путь восстановления исторической справедливости, - отметил лидер ДНР.

Отметим, что накануне у памятника Артему в Донецке прошел митинг. Как отметили его участники, Донецко-Криворожская советская республика была своеобразным локомотивом, тянувшим за собой буржуазную тогда Украину в состав социалистической России. Жители города выразили уверенность, что в наши дни ДНР станет таким же локомотивом, вслед за которым будут освобождены все остальные территории, которые вернутся в состав РФ.

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