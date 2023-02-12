В ЛНР растет количество госпитализаций жителей с обморожениями

На территории Республики установилась морозная погода Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сильные холода, установившиеся на территории ЛНР, угрожают жизни не только бездомных, но также больных и престарелых людей, которым не рекомендуется долго находиться на морозе. Так, за прошедшие сутки в Ровеньковскую центральную городскую многопрофильную больницу (ЦГМБ) в результате обморожения попали трое людей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что среди пострадавших - двое мужчин и женщина. Их госпитализировали в отделение терапии и гнойной хирургии.

- В приемное отделение ЦГМБ города Ровеньки доставлены бригадой скорой медицинской помощи мужчина 1970 года рождения, с диагнозом: общее переохлаждение, обморожение кистей обеих рук 1-й и 2-й степени, сильное алкогольное опьянение и мужчина 1970 года рождения, с диагнозом: общее переохлаждение, обморожение стоп обеих ног 3-й и 4-й степени, - проинформировали в ведомстве.

У пострадавшей женщины - обморожение обеих ног 3-й и 4-й степени. Ею также занимаются медики из отделения хирургии.

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