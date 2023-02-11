С 11 февраля в ДНР власти снизили цену на питьевую воду во всех торговых точках с пяти до трех с половиной рублей за литр

Вопрос воды в Республике один из самых горячих. Фото: архив «КП»

На очередном заседании Штаба по ценообразованию Донецкой Народной Республики была закреплена максимальная рекомендованная цена на разливную питьевую воду. Таким образом, с 11 февраля этого года цена во всех точках продажи не должна превышать трех с половиной рублей за литр воды. Соответствующий протокол опубликовал первый вице-премьер Республики Рустам Мингазов (https://t.me/mingazov_dnr/81).

По его словам, в ближайшее время начнутся рейды по торговым сетям и малым точкам продаж.

Ранее первый вице-премьер Руслан Мингазов также сообщал, что снижение цены не должно сказаться на качестве воды. Для этого Правительство разрабатывает меры поддержки бизнеса, чтобы предприниматели могли по льготам покупать фильтры, оборудование и транспортные средства.

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