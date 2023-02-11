Проект реконструкции моста через Кальмиус в Донецке готов, но реализовывать его пока не будут

На Набережной в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Специалисты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры завершили разработку проекта реконструкции моста через реку Кальмиус, расположенного на проспекте Ильича в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на ректора вуза Николая Зайченко.

- Мы работали над проектом реконструкции и капитального ремонта моста через реку Кальмиус в Донецке. Работа была комплексной: одна часть связана с разработкой технического проекта его реконструкции и восстановления, вторая - мост представляет собой элемент архитектурного наследия, поэтому работали над тем, чтобы при реконструкции не была нарушена архитектурная выразительность моста, - поведал Николай Зайченко.

Он добавил, что специалисты завершили обе работы и передали их заказчику. В администрации города Донецка сообщили, что планы по реализации проекта отложены из-за боевых действий.

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