Денис Пушилин рассказал о планируемом расширении тепличных хозяйств в ДНР. Фото: скриншот с видео руководителя ДНР в телеграм-канале

Сегодня, 11 февраля, врио Главы ДНР Денис Пушилин на территории одного из крупных предприятий Республики, которое выращивает овощи закрытого грунта, обсудил меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

- В конце марта в этом тепличном хозяйстве соберут очередной урожай томатов и он попадет на прилавки наших магазинов. Очень важно, чтобы овощи были по приемлемым ценам! – сказал он.

По словам Пушилина, в прошлом году на предприятии собрали около 70 тонн томатов. В этом году ожидают урожай как минимум в два раза больше.

- В Республике нужно расширять тепличные хозяйства, сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас - потенциал для этого есть, - отметил руководитель Республики.

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