В ДНР приняли больше 600 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина Российской Федерации

Миграционная служба принимает по талонам электронной очереди. Фото: МВД ДНР

Подразделения миграционной службы МВД ДНР приняли от жителей Республики 614 тысяч заявлений на получение паспорта Российской Федерации (на первую декаду февраля 2023 года).

- Более 470 тысяч человек подали заявления на вступление в гражданство РФ в рамках реализации Указа Президента РФ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», еще 143 тысячи - в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении главка.

С 2019 года гражданство Российской Федерации получили около 570 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

Правоохранители напоминают, что прием граждан в подразделениях Миграционной службы МВД ДНР осуществляется с 08:00 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) по талонам электронной очереди, которые жители Республики могут получить в терминалах, расположенных в каждом территориальном подразделении.

Подачу заявлений и документов жители Республики должны осуществлять в дату и время, указанные на талоне, о сроках выдачи документов граждан извещают в телефонном режиме.

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