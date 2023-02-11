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НовостиОбщество11 февраля 2023 16:08

В ДНР приняли больше 600 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина Российской Федерации

На сегодня российские паспорта получили около 570 тысяч жителей Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Миграционная служба принимает по талонам электронной очереди. Фото: МВД ДНР

Миграционная служба принимает по талонам электронной очереди. Фото: МВД ДНР

Подразделения миграционной службы МВД ДНР приняли от жителей Республики 614 тысяч заявлений на получение паспорта Российской Федерации (на первую декаду февраля 2023 года).

- Более 470 тысяч человек подали заявления на вступление в гражданство РФ в рамках реализации Указа Президента РФ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», еще 143 тысячи - в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении главка.

С 2019 года гражданство Российской Федерации получили около 570 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

Правоохранители напоминают, что прием граждан в подразделениях Миграционной службы МВД ДНР осуществляется с 08:00 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) по талонам электронной очереди, которые жители Республики могут получить в терминалах, расположенных в каждом территориальном подразделении.

Подачу заявлений и документов жители Республики должны осуществлять в дату и время, указанные на талоне, о сроках выдачи документов граждан извещают в телефонном режиме.

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