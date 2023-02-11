Число раненых мирных жителей в Петровском районе Донецка достигло трех

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 11 февраля, в Петровском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ один мирный житель погиб, еще трое – ранены . Такие уточненные данные, которые привел мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате сегодняшних обстрелов Петровского района погибла женщина 1968 г.р. Ранения получили женщина 1989 г.р. и двое мужчин 1956 г.р., - сообщил донецкий градоначальник.

Ранее сообщалось, что улице Магдебургской частный дом в результате попадания в него снаряда ВСУ полностью обрушился. Две петровчанки находились под завалами. Выжила лишь одна женщина. Сейчас она госпитализирована.

Сегодня же ВФУ нанесли удар из американской системы залпового огня «Himars» по тылу Донецка. По данным СЦКК ДНР, противник выпустил из оккупированного Курахово по Моспино три ракеты из натовской РСЗО.

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