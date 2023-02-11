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НовостиОбщество11 февраля 2023 14:39

В ДНР полицейские приняли участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу»

Правоохранители поздравили защитников Донбасса, которые несут службу на передовых рубежах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Стражи порядка присоединились к акции в числе первых. Фото: Любовь Шпак

Стражи порядка присоединились к акции в числе первых. Фото: Любовь Шпак

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Торезского горотдела полиции приняли участие в акции «От сердца к сердцу», организованной Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов администрации Тореза. В рамках инициативы проводится сбор продовольственных товаров, средств гигиены и теплой одежды для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Торезского горотдела полиции.

Стражи порядка присоединились к акции в числе первых. Работу в этом направлении возглавили начальник Торезского горотдела МВД ДНР Николай Кидяйкин и председатель ветеранской организации Лилия Щеголева.

В помещении администрации города стражи порядка встретились с защитниками Донбасса и передали им продуктовые наборы на сумму более 20 тысяч рублей.

- Мы надеемся, что наша помощь будет полезна ребятам, находящимся в зоне боевых действий, - отметила Лилия Васильевна. – Желаем им победы, скорейшего возвращения домой, и поздравляем с наступающим праздником!

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