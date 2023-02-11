В Петровском районе Донецка из-под завалов частного дома спасли женщину. Фото: ДАН

Попавшая под завалы дома после обстрела украинских боевиков дончанка выжила, сейчас ее везут в больницу. Женщину спасли сотрудники МЧС ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

Разбор завалов полностью разрушенного дома в Петровском районе Донецка длился около часа.

«Комсомольская правда» сообщала, что 11 февраля вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз обстреляли прифронтовой Петровский район. На улице Магдебургской в результате этого две женщины оказались под завалами частного дома.

Сегодня же ВФУ нанесли удар из американской системы залпового огня «Himars» по тылу Донецка. По данным СЦКК ДНР, противник выпустил из оккупированного Курахово по городу Моспино три ракеты из натовской РСЗО. Отметим, что Моспино подчиненно Пролетарскому району Донецка.

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