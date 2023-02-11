Обстрел Петровского района Донецка: из-под завалов частного дома достали одного погибшего, продолжаются поиски еще одного человека

Последствия обстрела Петровского района города. Фото: ТГ «Типичный Донецк»

Сегодня, 11 февраля, ВСУ в очередной раз обстреляли прифронтовой Петровский район. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен, - написал в своем телеграм мэр.

На месте ЧП работают спасатели МЧС ДНР. В группе в соцсетях «Типичный Донецк» сообщается о гибели женщины в результате украинского обстрела Петровки. Под завалами частного дома остается еще один человек

Ранее «КП» сообщала, что украинские военные за прошедшие сутки 36 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка. В Александровке, что на западе Донецка, ранен мирный житель.

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