ВСУ ударили американскими ракетами «Himars» по тылу Донецка

ВСУ ударили американскими ракетами «Himars» ударили по тылу Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 11 февраля, вооруженные формирования Украины нанесли удар из американской системы залпового огня «Himars» по Донецку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Противник выпустил из оккупированного Курахово по тылу Донецка три ракеты «Himars», - уточнили в СЦКК ДНР.

Город Моспино административно подчиненно Пролетарскому району Донецка. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее «КП» сообщала, что украинские военные за прошедшие сутки 36 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

На донецком направлении противник совершил шетнадцать обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На светлодарском направлении один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемнадцать обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

В Александровке, что на западе Донецка, ранен мирный житель.

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