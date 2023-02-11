В Донецк привезли гуманитарную помощь для бойцов армейского корпуса

В Донецк прибыла гумпомощь для бойцов армейского корпуса. Фото: УНМ ДНР

В Донецк из Российской Федерации прибыл гуманитарный груз для бойцов Первого Донецкого армейского корпуса. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Гуманитарную помощь собрали общественные и волонтерские организации, благотворительные фонды, предприниматели и неравнодушные граждане со всей России. А доставлена она была при содействии Народной милиции, - рассказал координатор гуманитарных проектов Первого Донецкого армейского корпуса Владимир Георгиев.

В составе груза - буржуйки, спальные мешки, теплая обувь и одежда, медикаменты, питьевая вода, продукты питания и многое другое.

В Управлении Народной Милиции добавили, что уже сегодня гуманитарная помощь будет доставлена и распределена по назначению в подразделения, а также местным жителям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения.

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