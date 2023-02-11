Украинские боевики ночью обстреляли жилые районы Донецка и Макеевки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

37 155-миллиметровых снарядов (стандарт НАТО) выпустили украинские боевики по Донецку и Макеевке с начала суток. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки в 00.29, выпустив пять снарядов НАТОвского калибра. Следом почти до двух часов ночи «кашмарили» макеевские кварталы, а также жилые массивы Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Утром обстрелы возобновились - в 9.25 по столице было выпущено еще три поставленных Альянсом снаряда.

«КП» сообщала, что украинские военные за прошедшие сутки 36 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка. В Александровке на западе Донецка ранен мирный житель.

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