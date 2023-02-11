Украинские военные 36 раз обстреляли ДНР, под огонь попали 10 населенных пунктов

Боевики наносят удары в основном из НАТОвских вооружений. Фото: СЦКК ДНР

Украинские военные за прошедшие сутки 36 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. Об этом говорится в сводке Представительства ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, - говорится в сообщении СЦКК.

В прошедшие сутки в Александровке на западе Донецка ранен мирный житель. Повреждены 3 домостроения в Александровке и Луганском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил шетнадцать обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На светлодарском направлении один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемнадцать обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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