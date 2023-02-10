В ДНР рассказали, когда введут в строй новый водовод от реки Дон

Водовод «Дон - Донецк» обеспечит доставку воды до 300 тысяч кубов в сутки. Фото: ТГ/Хоценко

Ввод в строй нового водовода из реки Дон для снабжения Донецка запланирован на 1 апреля. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с журналистами, блогерами и общественниками в Москве.

Руководитель Республики отметил, что полностью это проблему все же не решит - для полноценного восстановления водоснабжения Республики необходимо освободить Славянск и часть Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство нового водовода в ДНР от реки Дон ведется днем и ночью. На трассе будущего трубопровода работают вместе военные строители, саперы и даже археологи.

Масштаб проводимых строительных работ на водоводе виден каждому.

- Темпы поражают, - говорит дончанин Никита, который недавно ездил в Ростов и обратно. - Беспрерывным потоком идут большегрузные автомобили, везут трубы, строительную технику и т.п. Работы ведутся и на территории ДНР. Все проезжающие только это и обсуждают, восхищаются грандиозным строительством.

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