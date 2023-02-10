Денис Пушилин рассказал о планах по восстановлению Соледара

Денис Пушилин провел встречу с журналистами в Москве. Фото: ДНР онлайн

В освобожденном городе Соледар из-за проходивших здесь боевых действий не осталось ни одного целого здания. Однако город будет отстроен. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с журналистами, блогерами и общественниками в Москве.

Он отметил, что люди очень переживают за то, что город разрушен. Однако на ситуацию можно посмотреть под другим углом. Большинство построек здесь возводились еще в советское время, и во времена украинской власти должного уходу им не уделялось.

- Самое главное - жизни людей. Все остальное отстроим. На примере Мариуполя видно, что Россия умеет это делать качественно, - сказал Пушилин.

По словам руководителя Республики, уже есть понимание, что частный сектор города восстановлению не подлежит. Однако людям хотят предоставить альтернативу в виде многоэтажных домов.

- С учетом того, что там будут рабочие места на соляных шахтах, это оправдано, - считает глава региона.

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