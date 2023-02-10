В ЛНР медработники начнут получать специальные социальные выплаты

С января 2023 года медикам, которые работают в первичном звене здравоохранения, будут назначены дополнительные выплаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР с конца февраля работники здравоохранения начнут получать специальные социальные выплаты. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Она отметила, что Правительство России утвердило постановление про дополнительную государственную социальную поддержку работников медицинских организаций.

- Это специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые работают на первичном звене, - уточнила министр.

По словам Пащенко, выплаты ежемесячной поддержки работникам здравоохранения начнутся уже с конца февраля, а сами начисления будут производиться с начала текущего года - то есть с 1 января 2023 года.

Сумма выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей - в зависимости от нагрузки и специализации каждого отдельного медработника. Начисления будет производить Фонд пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР.

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