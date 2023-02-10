На Макеевском коксохимическом заводе нашли способ существенно снизить потребление электроэнергии

Сейчас на предприятии проводят капитальный ремонт ротора. Фото: ООО «ЮГМК»

На Макеевском коксохимическом заводе начали масштабные работы по ремонту оборудования, которые впоследствии помогут существенно снизить потребление электроэнергии на предприятии. Об этом сообщили в Южном горно-металлургическом комплексе, в состав которого входит коксохим.

Там отметили, что уже сейчас на заводе занялись капитальным ремонтом ротора, который является главным узлом нагнетателя коксового газа в машинном зале цеха улавливания химических продуктов коксования.

- Нагнетатель является главным механизмом нашего предприятия и с урезанным рабочим колесом после ввода в эксплуатацию ожидается экономия по электроэнергии до 200 кВт/ час (555 тысяч рублей в месяц), - пояснил главный энергетик завода Александр Никитин.

Тем временем в России разрабатывают концепцию реформы угольной отрасли Донбасса. Она направлена на привлечение инвестиций и повышение рентабельности отрасли.

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