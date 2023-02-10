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НовостиПолитика10 февраля 2023 12:25

ВСУ обстреляли из танка исправительную колонию в ДНР, есть разрушения

По территории учреждения были выпущены шесть снарядов
Ирина ДМИТРИЕВА
Данных о пострадавших на данный момент нет

Данных о пострадавших на данный момент нет

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Украинские войска обстреляли сегодня Мичуринскую колонию в Горловке, есть разрушения. Об этом сообщили в Министерстве юстиции ДНР.

Там уточнили, что по учреждению были нанесены несколько ударов.

- В период времени с 10:45 до 12:00 по охраняемой территории Мичуринской исправительной колонии украинскими войсками было выпущено 6 снарядов, - проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что в результате обстрела получили множественные повреждения здания и объекты исправительной колонии. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Отметим, что по данным СЦКК, украинские войска обстреляли эту часть города из танка. В 11:00 со стороны населенного пункта Шумы по Никитовскому району Горловки были произведены 6 выстрелов из танка.

Сообщается также, что в результате обстрелов часть Горловки оказалась обесточена.

- Населенный пункт Горловка (Никитовский район): обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 848 абонентов, 3 котельных, - говорится в сообщении СЦКК.

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