В Донецке из-за боевых действий отложили планы по восстановлению моста через реку Кальмиус

Этот мост - элемент архитектурного наследия города. Фото: Администрация Донецка
Планы по восстановлению моста через реку Кальмиус в Донецке были отложены из-за боевых действий. Об этом сообщили ДАН в администрации города.
Как уточнили журналисты, проект реконструкции моста уже готов. Над ним работали специалисты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
Как уточнил ректор ДонНАСА Николай Зайченко, к задаче подошли комплексно.
- Одна часть связана с разработкой технического проекта его реконструкции и восстановления, вторая - мост представляет собой элемент архитектурного наследия, поэтому работали над тем, чтобы при реконструкции не была нарушена архитектурная выразительность моста, - рассказал он.
По словам Зайченко, специалисты закончили оба этапа работы. Основная ее часть была выполнена в 2021 году, а в прошлом году устранялись замечания, поступившие от архитектурной инспекции. Готовый проект уже передан заказчику, однако планы по его реализации теперь отложены на неопределенное время.
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