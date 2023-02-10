В Донецке на время отключат все радиостанции

Из эфира уйдут несколько десятков радиостанций, в том числе республиканские Фото: Алексей БУЛАТОВ

На объекте вещания в Донецке начались ремонтные работы. Их проводят специалисты Радиотелевизионного передающего центра. Об этом сообщили в Министерстве связи Донецкой Народной Республики.

В ведомстве предупредили жителей про временные неудобства - в ближайшие дни в городе будут отключены все радиостанции.

- В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объекте вещания в Донецке с 9 по 17 февраля 2023 года будет наблюдаться временное отключение всех радиостанций в городе Донецк в течение рабочего дня, - проинформировали в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в наступившем году в ДНР ожидаются большие перемены в предоставлении услуг мобильной связи. В Правительстве и Министерстве связи Республики рассказали, как будут решать вопросы повышения качества связи и скорости мобильного интернета у республиканского оператора «Феникс». И стоит ли жителям ожидать прихода российских операторов.

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