В ДНР планируют создать сеть детских ботанических садов

Детские ботанические сады - это новый формат образовательной инфраструктуры. Фото: ТГ/Колударова

В ДНР хотят создать сеть детских ботанических садов. С такой инициативой выступила министр образования и науки Республики Ольга Колударова.

В своем телеграм-канале она отметила, что предложила такую идею в России еще в 2019 году. На данный момент там функционируют более трех сотен школьных ботанических садов.

- Желание присоединиться к ним уже выразили 11 образовательных организаций и учреждений дополнительного образования из Харцызска, Горловки, Мангуша, Ялты, Донецка и Макеевки, - заявила Колударова.

По словам министра, сейчас разрабатывается дорожная карта проекта, предусматривающая проведение тематических уроков, экскурсий, практических и внеурочных занятий в очном и в дистанционном формате. Рассматривается возможность создания ботсадов на базе Донецкого ботанического сада и Донецкого республиканского эколого-натуралистического центра.

Отметим, что детские ботанические сады - это новый формат образовательной инфраструктуры. Как правило, они имеют обособленную территорию, на которой с просветительской, образовательной, а также научно-исследовательской целью проводят детские развивающие занятия.

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