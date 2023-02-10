Для Луганского протезно-ортопедического завода планируют закупить современное оборудование на сумму в 50 миллионов рублей

В прошлом году предприятие изготовило почти 19 тысяч средств для реабилитации. Фото (иллюстрация): t.me/pushilindenis

На закупку нового оборудования для Луганского протезно-ортопедического завода власти планируют выделить 50 миллионов рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных во время круглого стола, прошедшего в онлайн-режиме в Луганске.

- У нас сейчас как раз прорабатывается вопрос о финансовой поддержке предприятия - на закупку современного оборудования для Луганского протезно-ортопедического завода на сумму 50 миллионов рублей по линии луганского Фонда развития промышленности, - проинформировал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской республиканской физиотерапевтической поликлинике имени профессора А.Е. Щербака произошло невероятного масштаба событие. Здесь ввели в работу уникальный аппарат - систему локомоторной тренировки производства Российской Федерации. Теперь здесь займутся лечением пациентов, которые утратили способность самостоятельно передвигаться.

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