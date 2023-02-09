«Донбасстеплоэнерго» передали в собственность Минстроя ДНР

Предпринятый шаг необходим для эффективного жизнеобеспечения населенных пунктов. Фото: Минстрой ДНР

Права собственника имущества государственного унитарного предприятия ДНР «Донбасстеплоэнерго» перешли от госконцерна «Донбассгаз» к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики. Об этом сообщил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко по итогам прошедшего заседания исполнительного органа власти.

Он отметил, что предпринятый шаг необходим, прежде всего, для надлежащего и эффективного жизнеобеспечения местных населенных пунктов.

- Уверен, прямое подчинение «Донбасстеплоэнерго» нашему Минстрою позволит более оперативно реагировать на любые, в том числе и внештатные, ситуации с подачей тепла к домам наших граждан, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР шахтные воды используют даже для технических нужд населения и отопления. Горные предприятия Республики за год откачали более 145 миллионов кубометров шахтных вод.

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