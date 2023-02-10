Жителям прифронтовых районов Донецка выдали обогреватели

Приборы для отопления помещений передали в те районы Донецка, где не удается решить проблемы с отоплением Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям прифронтовых районов Донецка, где не удается решить проблемы с отоплением, передали обогреватели. Помощь оказали представители «Общероссийского Народного фронта». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Народный фронт при взаимодействии Общественного совета при Росмолодежи передали обогреватели жителям прифронтовых районов Донецка, которые остались без отопления, - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что общероссийское общественное движение на постоянной основе помогает всем необходимым бойцам Первого армейского корпуса РФ. Так, в конце января «Народный Фронт» доставил очередную партию теплых вещей и буржуек защитникам Горловки. А семь тяжелораненых участников СВО получили от организации протезы и теперь смогут вернутся к полноценной жизни, а кто-то по своему желанию снова отправится на службу.

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