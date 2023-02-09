Домой возвращаются еще семь защитников ДНР, освобожденных из украинского плена

Вернуть солдат удалось в рамках очередного обмена, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 4 февраля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из украинского плена были освобождены еще 7 военнослужащих ДНР. В скором времени они приедут домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Она уточнила, что вернуть солдат удалось в рамках очередного обмена, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 4 февраля. Представители омбудсмена уже выехали в один из субъектов РФ, откуда заберут освобожденных военнослужащих.

- Все они были призваны на фронт в рамках мобилизации. В этой группе также есть студенты, - рассказала Морозова.

Уточняется также, что один из задержанных Киевом солдат должен был участвовать в обмене еще в октябре прошлого года. Однако в самый последний момент без каких-либо объяснений представители украинской стороны вычеркнули его из списка, отодвинув момент освобождения на долгих четыре месяца.

- К счастью, долгожданная встреча теперь не за горами. С нетерпением ждем наших защитников дома! - заявила омбудсмен.

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