В Ясиноватой строительные бригады приступили к восстановлению школы и частных домов

В частном секторе начались восстановительные работы. Фото: ТГ/Шевченко
В Ясиноватой строительные бригады приступили к восстановительным работам на домах частного сектора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.
Он рассказал, что в городе за последний год обстрелами ВСУ были разрушены 2100 объектов. Над их ремонтом трудятся специально созданные аварийные бригады.
- В Ясиноватой одновременно работает более 10 бригад на восстановлении многоквартирных домов, социальных объектов, частных домов. В планах увеличить количество восстановительных бригад до 30, - завил градоначальник.
Сообщается также, что специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам в школе №4 города Ясиноватая. Ранее стало известно, что такие работы охватили также местные ясли-сад.
- Работают наши строительные бригады, - заявил Дмитрий Шевченко.
Тем временем в Волновахе разрабатывают план восстановления здания железнодорожного вокзала. Оттуда осуществляются пассажирские перевозки на Мариуполь.
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