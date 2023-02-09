В Ясиноватой строительные бригады приступили к восстановлению школы и частных домов

В частном секторе начались восстановительные работы. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой строительные бригады приступили к восстановительным работам на домах частного сектора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, что в городе за последний год обстрелами ВСУ были разрушены 2100 объектов. Над их ремонтом трудятся специально созданные аварийные бригады.

- В Ясиноватой одновременно работает более 10 бригад на восстановлении многоквартирных домов, социальных объектов, частных домов. В планах увеличить количество восстановительных бригад до 30, - завил градоначальник.

Сообщается также, что специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам в школе №4 города Ясиноватая. Ранее стало известно, что такие работы охватили также местные ясли-сад.

- Работают наши строительные бригады, - заявил Дмитрий Шевченко.

Тем временем в Волновахе разрабатывают план восстановления здания железнодорожного вокзала. Оттуда осуществляются пассажирские перевозки на Мариуполь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

На укладку нового асфальта в Волновахе потратят 1,2 миллиарда рублей в 2023 году

В городе запланировано масштабное обновление дорожного полотна (подробнее)