В Мариуполе набирают штат водителей для управления пассажирским транспортом

Набор и обучение водителей для работы на линиях - на особом контроле предприятия и властей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе заявили о планах организовать курсы переподготовки водителей пассажирского транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

По его словам, в ближайшее время в городе намерены увеличить число муниципальных автобусов. Но чтобы выпустить их на линии, необходимо вначале решить вопрос с нехваткой кадров. Для этого и организуют курсы переподготовки водителей категорий В и С.

- Набор и обучение водителей для работы на линиях - на особом контроле руководства предприятия и городской администрации. Ведь уже сейчас есть возможность практически вдвое увеличить количество автобусов на городских и пригородных маршрутах, - пояснил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время власти планируют приступить к ремонту всех корпусов Мариупольского государственного университета. Их здания сильно пострадали от боевых действий, которые в свое время проходили в городе.

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