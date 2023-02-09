В ЛНР потребовали от международных организаций провести расследование расправы ВСУ над российскими военнопленными

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова отметила, что украинский неонацизм снова показал свое звериное лицо. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике потребовали от международных правозащитных организаций расследовать факт жестокой расправы солдата ВСУ над российскими военнослужащими. Напомним, момент их расстрела был запечатлен на видео, которое сейчас активно распространяется в сети интернет.

На вопиющий случай указала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, которая отметила, что украинский неонацизм вновь показал всему миру свое звериное лицо.

- На кадры жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ, распространенные в сети, невозможно спокойно реагировать. Расстрел обездвиженного военнослужащего с особой жестокостью - еще одно подтверждение того, что против нас воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым не знакомо такое понятие как гуманизм, - подчеркнула она.

Омбудсмен потребовала от международных правозащитников не молчать и принять все необходимые меры по фиксации этого преступления и его расследованию.

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