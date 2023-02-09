Обсуждаются перспективы развития топливно-энергетического комплекса Республики и планы восстановительных работ. Фото: сайт Главы ДНР

В России разрабатывают концепцию реформы угольной отрасли Донбасса - для того, чтобы обеспечить ее дальнейшую жизнь и развитие. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

- Сейчас в Министерстве готовится концепция реформы угольной отрасли Донбасса, направленная на привлечение инвестиций и повышение ее рентабельности, - пояснил он.

Пушилин добавил, что в ходе встречи с министром обсуждал перспективы развития топливно-энергетического комплекса Республики и планы восстановительных работ на ближайшие 3 года. Он отметил работу специалистов, которые устраняют последствия вооруженной агрессии Украины в регионе, возвращая свет и газ в дома жителей, в том числе в Мариуполь и Волновахский район.

- Завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, к газу подключены около 14 тысяч потребителей, - сообщил врио Главы ДНР.

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