Жителей ЛНР, эвакуированных из зоны активных боевых действий, проконсультировали по вопросу выплаты компенсаций за жилье

Переселенцы в данное время проживают в одном и з общежитий Луганска. Фото: ТГ/Кобцева

В ЛНР представители власти проконсультировали по проблемным вопросам жителей, эвакуированных из зоны активных боевых действий. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Народного Совета Республики Ольга Кобцева, которая встретилась с переселенцами.

Она уточнила, что среди участников встречи были жители Попасной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, которые в данное время проживают в одном и з общежитий Луганска.

- В ходе встречи гражданам было доведено об изменении в законодательстве ЛНР, о первоочередной целесообразности получения паспорта РФ и озвучены проблемы, с которыми граждане могут столкнуться при его отсутствии, - уведомила депутат.

По словам Кобцевой, люди поделились проблемами, которые их волнуют. В частности, речь зашла о больших очередях в отделениях миграционной службы, а также трудностях при получении компенсации за утраченное или поврежденное жилье.

Как отметила парламентарий, она постаралась разъяснить все эти моменты, а те обращения, которые требуют более детальной проработки, взяла под свой контроль.

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