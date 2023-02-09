В ДНР к 1 сентября восстановят все корпуса Мариупольского государственного университета

Была найдена подрядная организация, которая займется восстановлением учебного заведения. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике в ближайшее время планируют приступить к ремонту всех корпусов Мариупольского государственного университета. Их здания сильно пострадали от боевых действий, которые в свое время проходили в городе. Об этом сообщила ДАН ректор вуза Лариса Сиволап.

Она рассказала, что недавно целую неделю провела в Москве, где министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заверил ее, что была найдена подрядная организация, которая займется восстановлением всех корпусов университета Мариуполя.

- У нас пять корпусов, все они повреждены, у нас же штаб «Азова»* находился в корпусах, - отметила Сиволап.

По словам ректора вуза, ремонтные работы планируется завершить уже к началу следующего учебного года - то есть к 1 сентября. Ранее сообщалось, что к этому времени в Мариуполе также намерены восстановить корпуса пострадавшего от боев Приазовского технического университета.

*Запрещенная в России организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Сахалинская область восстановит в Шахтерске 30 объектов в 2023 году

Благодаря строителям из региона-шефа в городе уже восстановлено 100 объектов (подробнее)