В ДНР под обстрелами ВСУ погибли 2 и были ранены 3 мирных жителя, в том числе дети

Обстрелами повреждены 8 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 118 боеприпасов, используя РСЗО Himars, артиллерию калибра 155 и 152 мм, минометы и танки. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Майорск, Горловку, Новобахмутовку, Амвросиевку и Иловайск.

Жертвами украинских обстрелов стали пять человек, в том числе дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица, в том числе трое детей: девочка 2021 года рождения в Кировском районе Донецка, подростки 2008 и 2009 годов рождения в Горняцком районе Макеевки, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ повреждены 8 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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