В Донецке после очередного обстрела ВСУ было повреждено остекление школы

В городе продолжают ликвидировать последствия от прилетов украинских снарядов. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня ночью при обстреле Донецка пострадало здание одной из школ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Ночью при обстреле взрывной волной повреждено остекление здания школы № 82, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки последний обстрел Донецка был зафиксирован в 21:50. По Кировскому району столицы противник выпустил четыре боеприпаса калибра 155 мм.

Тем временем коммунальные службы города ликвидируют последствия вчерашнего прилета реактивной ракеты HIMARS по улице Ткаченко в Ленинском районе. Напомним, в результате обстрела этой части Донецка было серьезно повреждено здание бывшего кинотеатра «Сталь».

Ранее украинские боевики обстреляли Калининский и Буденовские районы города с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Силы противовоздушной обороны Республики сбили ракеты, однако упавшие осколки повредили жилые дома.

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